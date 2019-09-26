Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Mass ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nBirle\u015fmi\u015f Milletler (BM) 74. Genel Kurulu i\u00e7in ABD\u2019de bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Mass ile bir araya geldi. Samsun'da korkun\u00e7 olay! Liseli gen\u00e7 9'uncu kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131!Bakan G\u00fcl: \u00c7ocuklar\u0131 da\u011fa de\u011fil spor merkezlerine g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz (2)TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: Yeni paradigmalarla kendi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz\u00fc olu\u015fturmal\u0131y\u0131z