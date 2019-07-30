HABER

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov’la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştüBakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değilPerinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.