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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a yaptığı günübirlik ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Irak'ın düş güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz, buna karşıyız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var” dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca İran ve ABD'den gelen tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamaları olumlu karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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ırak Çavuşoğlu

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