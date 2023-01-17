Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör skandallarıyla ilgili açıklama! 'Kimse bizi kandırmasın'

Son dakika: Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek İran gerek Türkiye olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsveç yönetimi ile ilgili "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda ise "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem" diye konuştu.

