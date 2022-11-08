Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama! 'ABD'nin terazisi bozuldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık." diye konuştu.

'VİZE HEPİMİZİN SORUNU'

Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir.

(Muhalefet partilerin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?

