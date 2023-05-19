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Bakan Çavuşoğlu'ndan, Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki

19.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentindeki Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimine tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stutgart kentindeki Türk seyahat acentesine kundaklama girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Stuttgart’ta bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Olayda yalnızca maddi zarar meydana gelmiştir. Aradım, geçmiş olsun dedim. 'Devletimiz yanında' dedik. 'Şikayette bulundunuz mu' diye sorduk, takipçisi olacağımızı söyledim. Vatandaş şunu söyledi, burası çok önemli; 'Sayın Bakanım, ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın, özellikle ırkçıların saldırılarının hangisinin hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı, o yüzden güvenmiyorum bunlara' dedi. Gerçekten de öyle. Kaç ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Benim Almanya karşıtlığım yok ama Almanya'nın bu konularda maalesef sicili temiz değil" diye konuştu.

Stuttgart Başkonsolosluğunun gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Alman polisi ile irtibata geçildi. Anılan başkonsolosluğumuz ayrıca mağdur vatandaşımızla temas halinde" dedi.

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Kaynak: DHA

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