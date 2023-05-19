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Yunanistan'dan 19 Mayıs provokasyonu! Türkiye'den sert tepki geldi: Asla unutmamaları gereken bir ders!

19.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken komşu Yunanistan'da bugüne yönelik gerçekleştirilen provokasyona Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır" dendi.

Yunanistan'dan 19 Mayıs provokasyonu! Türkiye'den sert tepki geldi: Asla unutmamaları gereken bir ders!

Yunanistan'da "Pontus" iddiaları kapsamında düzenlenen provokatif etkinliklere Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "İşgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz" dendi.

"AÇIKLAMALARI TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki bazı radikal grupların "Pontus" iddialarına ilişkin, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz "Pontus" iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN'IN ASLA UNUTMAMASI GEREKEN BİR DERS"

Bakanlıktan, Yunanistan’da asılsız iddialar kapsamında bugün düzenlenen etkinlikler ve iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu eşsiz kurtuluş mücadelesinin dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini aldığının altı çizildi.

AA-20230518-31166515-31166498-19_MAYIS_ATATURKU_ANMA_GENCLIK_VE_SPOR_BAYRAMI_KUTLANIYOR

Açıklamada, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

"KENDİ KARANLIK TARİHLERİYLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ"

Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla Türkiye'yi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan pontus

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