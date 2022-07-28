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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna' mesajı! 'Eninde sonunda...'

28.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafların diplomasi masasına dönmeleri için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna' mesajı! 'Eninde sonunda...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. Sadece Ukrayna'nın tahılını değil, Rusya'nın tahıl ve gübresinin ihracatı yönündeki engelleri de kaldırmış olduk. Dün de koordinasyon merkezi kuruldu. Teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan bu ihracatın gerçekleşmesi, öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan bir adım değildir. Gerek Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde gerekse diğer düzeylerde olsun, görüşmelere iki taraf da hazır olursa biz bu görüşmelere ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları, aralıksız devam ediyor. Kalıcı ateşkes için, üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafların diplomasi masasına dönmeleri için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

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