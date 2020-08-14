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Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 22:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alacak.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, pazar günü Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu değerlendirecek.

Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapmıştı.

"BU BÖYLE İŞLEMEZ"

Çavuşoğlu ise İsviçre'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki tüm meselelerin diyalogla, barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da 'Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz'de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız.' dedi ama Yunanistan 'Kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım.' diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik." (AA)

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