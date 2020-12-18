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  4. Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz

18.12.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Donbas bölgesindeki sorunun, Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2 2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.

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Çavuşoğlu, görüşmelerde, Kırım Tatar Türklerine el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz." (AA)

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