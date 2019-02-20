Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bodrum’a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde Milas ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren Şükrü Otlak’ın Kırcağız Mahallesi’ndeki evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Aydın’a hareket etti.
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