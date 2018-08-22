Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Kurban Bayramı'nı memleketi Antalya'da geçiren Bakan Ersoy, dün Kemer ilçesindeki taksi durağına ziyarette bulunup şoförlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ersoy, taksicilerle sohbetinde, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, kentte çalışan herkesin hassas hareket etmesi gerektiğini söyledi.UBER konusunda taksicilerin haklı olduğunu ancak onların da çuvaldızı kendilerine batırmaları gerektiğini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: "Standartlarımızı biraz yükseltmemiz lazım. Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. Yüzde 90'ınız işinizi olması gerektiği gibi yapıyor ama o yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor. Turizmde artık bir yere gelmek istiyorsak içinizdeki çürük yumurtaları ayıklamak taksi duraklarının başındaki arkadaşlara, dernek başkanlarına düşüyor. Derneğin başı bu işe sahip çıkmazsa sonunda hepiniz zarar görüyorsunuz. UBER'de gelinen nokta, bunun en canlı örneği.

TAKSİLER YENİLENMELİ!

Bakan Ersoy, hükümetin geçen yıl taksicilere Haziran 2019'a kadar ÖTV'siz araç alma imtiyazı tanıdığını anımsatarak, bundan tüm taksicilerin yararlanması gerektiğini belirtti. Kaliteli ve üst sınıf araçlar alınması gerektiğine işaret eden Ersoy, tüketicilerin artık bunları görmek istediklerini dile getirdi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar, rekabet ettiğimiz ülkelerde ne görüyorsa burada da onu görmek istiyor. Bizim de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Turizm bölgelerinde bir standart getirmeniz lazım. Sadece 'Devlet bizi korusun, rekabette bizi üstte tutsun ama biz de üzerimize düşeni yapmayalım.' olmuyor. Siz de üzerinize düşeni yapacaksınız. Araçlardan önce de kafaları yenileyeceğiz. Bu iş kafada bitiyor.