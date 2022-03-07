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Bakan Dönmez duyurdu! "Şimdi dört gözle bekliyoruz"

07.03.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli bir gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında “Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez duyurdu! "Şimdi dört gözle bekliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

Karadeniz’de çalışmalarını sürdüren Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine yeni bir sondaj gemisi daha eklenecek. Güney Kore’den yola çıkan geminin uzunluğunun 238, genişliğinin 42, kule yüksekliğinin 104 metre, sondaj derinliğinin ise 12 bin 200 metre olduğu öğrenildi. Çift kulesi olan geminin ağırlığı ise 68 bin groston. Dünyada sadece 5 tane bulunan 7’nci nesil sondaj gemisinin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’de olması planlanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
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