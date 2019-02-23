Bakan Ersoy: 81 ilin turizmden gelir alması şart

Salih TEKİN / ERZURUM. (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe belirlenen hedefin yakalanması için 81 ilin de turizmden gelir elde eder hale gelmesi gerektiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi. Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bürokratlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Snowdora Otel’de turizm sektörü temsilcileriyle buluştu. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kentle ilgili bilgi verdiği toplantıda Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasından sonra turizmin stratejik bir sektör olarak ilan edildiğini hatırlattı. Turizmde hedeflerin yükseltildiğini belirten Bakan Ersoy, "Biz de bu sektör anlamında gerekenlerin yapılması için ilk etapta hedefleri, beklentileri yükselttik. 70 milyon turist hedefini belirledik. Çok zor değil bu hedefleri yakalayıp, geçmek. Daha üst seviyelere erişebilmek, bu yeni hedefleri yakalayabilmek için Türkiye’de bu sektörün 81 ilde de yapılabilir olmasını sağlamak lazım. 81 ilin bu sektörden, turizmden fayda, gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda başta davet eden iller olmak üzere bütün Türkiye’nin illerini geziyoruz. Gezerken de yerel yatırımcılar olsun, yerel yönetimler olsun hepsiyle fikir alış verişi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde illerin turizm planlarını gözden geçireceğiz, daha da geliştireceğiz. Kendi fikirlerimizi de katarak, daha fazla turizm gelirinden pay alabilmelerini sağlamak için, doğru programları hayata geçireceğiz" diye konuştu. Turizm sektöründe illeri tek tek tanıtmak yerine gruplar haline getirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, gruplandırmanın tanıtıma daha faydalı olduğunu söyledi. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan koridorunu planlayarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz Erzurum kış sporlarıyla Türkiye’de ve dünyada ünlendi. Değerli bir kayak merkezi var, bunu çok iyi kullanmaya başladılar. Ancak bunu sadece kayakla sınırlamamak lazım. Yolda gelirken Erzurum’un potansiyeli hakkında, ihtiyaçları hakkında bilgi verdiler, sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda bölgenin ihtiyaçları, turizm potansiyelinin artırılması için bilgi alıp, doğru planlama yapmak istiyoruz" dedi. Erzurum’un sadece kayak değil, kültürel ve arkeolojik değerlerini bir kombinasyon haline getirerek, tanıtmak için devlet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Hızlı bir şekilde ihtiyaçları karşılayacağız. İlave konseptlerle Erzurum’u turizmde hakettiği yere taşıyacağız. Yeni otel yatırımlarına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç bütün bölgemiz için geçerli. Bizim önce bu bölgeyi yatırımcı için cazip hale getirmemiz lazım. Yatırımcının beklentilerini masaya koyup, çözerek, o bölgenin cazip olmasını sağlamak lazım. Sadece teşvikle değil, bu potansiyeli oluşturmak lazım. Potansiyeli harekete geçirdiğiniz zaman yatırımcı zaten gelir yatırımını yapar, fırsatı gördüğünde değerlendirecektir. Önce potansiyelin ortaya çıkarılması, cazibe merkezi olması için gereken değişiklikleri yapacağız" diye konuştu. Bakan Ersoy’un konuşmasından sonra basına kapalı yapılan toplantıda sektör temsilcileri, Erzurum’da turizmin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

