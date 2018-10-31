Bakan Ersoy, AA Editör Masası'na konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." dedi. Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11,5 milyar dolar oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2019 erken rezervasyon rakamlarıyla ilgili size ulaşan veriler nasıl?" sorusuna Ersoy, "Önemli olması gereken Türkiye'de cirolar artık. Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." yanıtını verdi. Gelecek yıl istatistiklerin okunuş şeklini değiştireceklerini, kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire bakacaklarını belirten Ersoy, Türkiye'ye klasik "deniz, kum, güneş" turistlerinin yanı sıra, kültürel turistlerin de gelmeye başladığını, şehir merkezlerine olan turist sayısında da ciddi artışın olduğunu söyledi.

Bunları da göz önüne alarak 2019'da TÜİK'ten kişi başı gecelik gelirleri de isteyeceklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: "Kişi sayısındaki artış çok sevindirici, motive edici. Bundan sonra odaklanmamız gereken yer, kişi başı gecelik geliri nasıl artırırız? Rakip olarak görmemiz gereken Avrupa'nın sayılı ülkeleri var. İspanya, Fransa gibi... 'Onların seviyelerine nasıl yaklaştırırız' olmalı. Bizim 2019'daki ana hedefimiz nitelikli turist. Bundan sonra 5 yıl boyunca bütün konsantrasyonumuzu nitelikli turist üzerinde yapacağız. Yani konaklama dış harcaması yüksek, uzun konaklama yapan veya yüksek gelir grubuna sahip turisti hedeflememiz gerekiyor. O zaman yaptığımız iş çok daha kaliteli olacak. Hem hizmet standartlarımızı yükselteceğiz, hem yatırımlarımızı artıracağız, hem de geri dönüşü çok kısa olduğu için yabancı sermaye için çok cazip hale geleceğiz." "Nitelikli turistin Türkiye'ye gelmesi için ne tür adımlar atılacak?" sorusu üzerine Ersoy, bununla ilgili dört aşamalı planlarının bulunduğunu, bunların ilkinin insan kaynakları olduğunu ifade etti.

- "Okul saat ve günlerini değiştiriyoruz" Gözardı edilmesine rağmen, bu işin olmaza olmazının insan kaynağı olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu: "Bunla ilgili bir çalışma başlattık. Geçen ay Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol yaptık. Turizm Meslek Liselerine kolej statüsü kazandırılması adı altında çalışma yapıyoruz. Hazırlıkta İngilizce, lise birden itibaren Rusça eğitiminin mecbur tutulduğu, lise ikiden itibaren de Almanca, Fransızca, Çince veya Arapçadan herhangi birisinin seçmeli olarak tercih edildiği, yani üç lisanın iyi şekilde öğretildiği, eğitiminde müfredatta ağırlıklı İngilizce yapılacağı kolej statülü meslek liseleri yaratıyoruz. İkinci nokta, müfredatta okul saatleri ve günlerini değiştiriyoruz. Sektörde önemli olan 20 Nisan-20 Ekim arasında eğitimlerine otelde devam ediyor bu öğrenciler. Bunu da sağlayabilmek için pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız."

"Bu istihdam garantisi anlamına da geliyor mu?" sorusu üzerine Ersoy, sezonluk personel bulma sıkıntısının bu öğrencilerle çözüleceğini, otellerde eğitim görecek öğrencilerin yatacakları yerlere kadar Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olacağını kaydetti. - "Lojman tahsis alanı oluşturuyoruz" Bu öğrencilere, normal stajyer maaşının üstünde bir ödeme yapılacağını belirten Ersoy, dil eğitiminden dolayı partner otellerin öğrencilere ayrıca destek vereceğini bildirdi. Ersoy, öğrencilerin kışın tatil yapacağını dile getirerek, "Kışın da okullarda partner otellerin üst düzey yöneticileri derslere girecek, destekleyici olarak." dedi. Bakan Ersoy, otellerin 5 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığının kontrollünde personelini yetiştireceğini, eğitim sonunda çok değerli bir personel sahibi olacaklarını, mezun olanların terfi ederek işlerine başlayacaklarını söyledi. Türkiye'de yetişmiş kalifiye personelin lojman sorununun bulunduğuna değinen Ersoy, bunla ilgili de çalışma yaptıklarını, listelerin çıkarıldığını, ücretli olmak kaydıyla bölgelerde lojman tahsis arazi alanları oluşturduklarını bildirdi.

- "Ulaşım konusunda çalışmalar yapıyoruz" Böylelikle insan kaynaklarının bir unsuru olan eğitimi ve konaklamayı çözeceklerini belirten Ersoy, nitelikli turistin turizm bölgelerine ulaşmaları konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ulaşımın nitelikli turist açısından sorun olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları ifade etti: "Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi ağırlıklı turist alan bölgeler 'charter' ile geliyor yolcular. Burada eğer nitelikli turist istiyorsanız, 'business class'lı tarifeli seferleri başlatmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları ile bir protokol gerçekleştirdik ekim başında. Bu protokol kapsamında nisan ayı itibariyle yaklaşık 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferlere başlıyoruz. Direk turizm hamlesi dediğimiz açılımın bir karşılığı bu. İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Suudi Arabistan'dan, İsrail'den, Cezayir'den, Kuveyt'ten, hem batı ülkelerinden, hem Azerbaycan'dan, Rusça konuşan ülkelerden, hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir destinasyonlarına nisan itibariyle tarifeli seferleri başlatmış olacağız Türk Hava Yollarıyla birlikte."

Ersoy, Türk Hava Yolları ile 850 bin koltukla bu operasyona başlayacaklarını, hedeflerinin her yıl bunu yüzde 100'e yakın artırmak olduğunu, uçuş planlanan destinasyonlara çok ciddi tanıtım desteği vereceklerini vurguladı. - "Sezon 12 aya yayılmalı" Turizmdeki kapasitenin arttığını, 2023 hedeflerinin 2019, en geç 2020'de yakalamayı öngördüklerini belirten Ersoy, tarifeli seferlerin korunabilmesi için sezonun uzatılması gerektiğine işaret etti. Çok büyük zahmetle yetiştirilen personelin sektörde kalmasının sağlanması için mümkünse sezonunu 12 aya yayılması gerektiğine değinen Ersoy, yeni yatırım alanlarını planlarken ilk etapta 12 ay açık kalabilecek, içinde golf, spor alanları, kongre salonları, termal özellikleri olan, kış destinasyonu bulunan tesislere ağırlık vereceklerini, bunla ilgili çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Ersoy, yıl başından itibaren bunların ihalelerine çıkılacağını ifade ederek, "Bunlar 12 aylık tesisler olacağı için geri dönüşleri çok daha kısa. Kar garantili, talebin çok yoğun olacağı tesisler. Bunlarla hem personeli desteklemiş olacağız, hem uçuşu desteklemiş olacağız." diye konuştu.