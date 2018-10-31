Bakan Ersoy, AA Editör Masası'na konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ilişkin, "İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri oldu." dedi. Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Turizmde tanıtımın çok önemli olduğunu belirten Ersoy, değişen teknolojiyle birlikte insanların iletişim alışkanlıklarının da farklılaştığını söyledi. Bakanlık olarak yeni çağa uygun yeni iletişim teknolojilerini devreye alacaklarını ifade eden Ersoy, "Klasikleşmiş fuar olsun, offline tanıtım mecraları olsun, bunların payını tanıtımda azaltacağız. Bırakamayız, onlar da talep görüyor, ilgi görüyor, bırakılması söz konusu değil ama buradan tasarruf ettiğimiz kısmı ağırlık olarak ilave bütçeler de yaratarak yeni teknolojileri ve yeni iletişim alanlarına kaydıracağız." diye konuştu. "Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız gerekiyor. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz." diyen Ersoy, bu kapsamda "kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerler, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacaklarını" bildirdi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin alışılagelmiş, klasikleşmiş bir reklam kampanyası olduğunu belirterek, bunda artık değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti: "Türkiye'nin önde gelmiş medya ajanslarıyla Antalya'da bir kamp yaptık, bir eylem planı hazırladık. Yılbaşına kadar, Türkiye'nin yeni sloganlarını, yeni başlıklarını, yeni tanıtım stratejisini tamamlamış olacağız. Bunun akabinde de mayıs ayına kadar bunun hem mecralarda hem medyada hem de dijital ortamlarda uygulayacağımız kreatif sonuçlarını üreteceğiz. Mayıs ayı itibariyle de yeni tanıtım sloganlarımızla, yeni görsellerimizle Türkiye tanıtımına başlayacağız." - "Bundan sonra hedefimiz gelir artırmak olsun" Erken rezervasyonlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, "2019'da erken rezervasyon var, onu Mayıs'a kadar beklemeyeceğiz ve ocak-şubat-mart-nisan aylarında da mevcut materyallerimizle tanıtıma tekrar başlıyoruz." dedi. Bir dönem bu konuya ara verildiğini ifade eden Ersoy, şimdi onu hızlandırarak ocak ayı itibariyle yoğun bir şekilde devam edeceklerini, mayısta yeni strateji ve yeni görsellerin hayata geçirileceğini anlattı.

Erken rezervasyonlarının çok iyi gittiğini vurgulayan Ersoy, ilk verilerin İngiltere'den geldiğini, çünkü onların çok erken başladıklarına değinerek, şunları kaydetti: "Almanya da başladı. Veriler bu şekilde devam ederse, demek ki biz yüzde 22-23 büyümeyle kapatıyoruz, önümüzdeki sene yine ona yakın bir rakamla büyümeyi kapatırız. Daha fazla olması hedef olmasın bence de, 48 milyon rakamları ama bizim derdimiz bundan sonra sayıyı bu kısma değil de gelir kısmına, oradaki rakamlara sadece konsantre olalım. Benim otelci arkadaşlarımdan da ricam, yüzde yüz doluluk hedeflemesinler. 2019'da lütfen fiyatı düşürmemeyi hedeflesinler yurt dışına. Yurt dışında biz fiyatımızı korumalıyız. Bu bize bir dahaki sene kontratlarda da fiyatı artırma imkanı sağlıyor. Eğer siz sezon içinde düşürürseniz o düşürdüğünüz fiyat ortalamasından bir dahaki sene zam oranı belirleniyor. Doluluk kısmını bırakalım artık, bir yere geldi zaten. Biz sadece gelire odaklanalım, bundan sonra hedefimiz gelir artırmak olsun." - "Fiyatı kırmak 5 dakika fiyatı çıkarmak 5 yıl"

Bakan Ersoy, daha fazla turist çekmek için bir dönem fiyatların düşürüldüğünün anımsatılarak artık normalleşmeye mi geçildiğinin sorulması üzerine, "Normalleşmeye geçtik, geçen sene başladı aslında bu sene de değil. Bu bizim aslında tercihler olarak yanlış bir yatırım politikası izlediğimizin göstergesi. Biz şu anda çok ucu ucuna marjlarlara... Çok hırslı Türk yatırımcı, elindeki ciroyu hemen yatırıma çevirmek istiyor. Halbuki öyle değil." diye konuştu. Kriz döneminde de yönetilebilen yatak kapasitelerinin olduğuna dikkati çeken Ersoy, bunun 100 metre koşusu gibi düşünülmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Nuri Ersoy, bunun bir maraton olduğunu ve maratonu koşarken de inişler ve çıkışların yaşanabileceğini anlatarak, şöyle devam etti: "O günlere geldiğinizde hazır olmanız gerekiyor, kapasitenizi ona göre yapacaksınız. İlk krizde eğer hazır değilseniz tek yapacağınız bir şey oluyor, fiyatı aşağı çekmek. Maalesef, bizim sektörde şöyle sakıncalı bir durum var. Fiyatı kırmak 5 dakika fiyatı çıkarmak 5 yıl. Beş dakikada kırdığınız fiyatı 5 yıl sürüyor tekrar o eski düzeyine getirebilmek. O yüzden bence 2016 Türkiye turizm sektörüne o açıdan ciddi bir ders oldu, inşallah ders almasını bilen arkadaşlarımız için. Bundan sonra inşallah bir daha bu şekle girmeyeceğiz, bu kapana girmeyeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı yapacağız diye düşünüyorum."

- "İki büyük cruise operatöründen talep geldi" Bakan Ersoy, önceki gün İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının turizme katkısının nasıl olacağının sorulması üzerine, çok basit bir rakam verildiğinde bunun kendiliğinden ortaya çıkacağını anlattı. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "350 destinasyon uçuş imkanı var başlangıç açısından söylüyorum, 200 milyon kapasitesi var, 6 tane pistiyle sınırsız slot imkanı var, iniş-çıkış izin hakkı var. Bütün bunlara baktığınız zaman dünyanın en büyük hub'ı olacak Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı... Turizmin ulaşım altyapısı için gerekli bütün ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak, sınırsız büyüme imkanı sağlayan bir havayolu projesi. Ben şuradan da biliyorum, yavaş düzelme eğilimi gösteren cruise destinasyonunu biliyorsunuz eskiden Türkiye'de. Oradaki rakamlar yavaş yavaş düzeliyor. Cruise yatırımları bile bu havalimanı ile bize gelip, 'Biz yeni bir cruise limanı için herhangi bir ücret ödemeden, yapı-işlet-devret şeklinde bize yer gösterin, İstanbul'da liman yapmak istiyoruz, port yapmak istiyoruz' diyorlar. Çünkü, onlar da kalkış hub'ı yapmak istiyorlar, hub noktalarından biri yapmak istiyorlar. Sizin böyle bir havalimanınız varsa, 350-400 belki 500 destinasyona çıkacak birkaç yol sonra noktadan bağlantı sağlayabiliyorsanız cruise için de çok değerli hub oluyorsunuz. Hem İstanbul kendisi bir değer başlangıç noktası için, ilk başlangıç konaklaması veya bitiş başlangıç noktası olarak düşündüğünüz zaman."