Bakan Ersoy, şairler Uyar ile Orhon'u andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Turgut Uyar ile Orhan Seyfi Orhon'u andı.
Bakan Ersoy, şairler Uyar ve Orhon'un vefat yılları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ersoy mesajında, "Türk şiirinde İkinci Yeni'nin kapısını açan Turgut Uyar ve Beş Hececiler'in değerli ismi Orhan Seyfi Orhon'u, şiirimizin iki unutulmaz ismini vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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