Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Thomas Cook'un global çaptaki operasyonlarının durumu Perşembe gününe kadar netleşmiş olacak. Bu bağlamda operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırlıyoruz. Çok kısa bir sürede de hayata geçirip, sektörün kullanımına açacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile imzaladığı iş birliği protokolünün ardından, İngiliz tur operatörü 'Thomas Cook' ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Ersoy, Thomas Cook'un kısmi olarak iflas açıklamasında bulunduğunu, ilk etapta İngiltere bölümüne kayyum atandığını ve dün gece itibarıyla da operasyonlarını durdurduğunu hatırlatarak, bu operasyonun şu an için İngiltere ile sınırlı olduğunu söyledi. İngiltere ayağında, Türkiye'deki yolcu sayısının 21 bin civarında olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, yolcuların bugün itibarıyla İngilitere Kamu Otoritesine (ATOL) devrinin söz konusu olduğunu kaydetti. ATOL’un güvencesindeki yolcular için uçak gelmeye başladığını belirten Bakan Ersoy, ilk uçağın bugün gönderildiğini ve yolcuların yavaş yavaş çekilmeye başlandığını, birkaç hafta içinde de yolcuların tamamının geri çekileceğini ifade etti.

'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

Operasyonun bundan sonraki gelişimini izlediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Operasyon açık. Dün gece yarısından itibaren yönetim kurulunda bir toplantı vardı. Biz de bütün gece toplantıyı izledik. Saat 05.00 gibi artık İngiltere bacağının kurtarılamayacağı anlaşılınca bu karar alındı. Thomas Cook’un operasyonları elbette İngiltere ile sınırlı değil. Almanya, Nordic ve Rusya bölümleri de var. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek. Daha sonra Nordic ve Rusya’sı netleşecek. Biz Almanya bölümüyle de görüşme halindeyiz. Devamlı takip ediyoruz. Eğer Almanya da operasyon durdurma işlemine dâhil olursa, o zaman 21 bin olan yolcu sayısı 40 bin civarında olacak Türkiye’de bulunan. Buna Nordic ve Rusya da eklendiğinde 80 bini bulabiliyor yolcu sayısı."

'İNGİLİZLER 2016 KRİZİNDE DESTEKLERİNİ EKSİK ETMEDİLER'

Bakan Ersoy, ilk etapta önceliklerinin Türkiye'de yabancı misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden ülkelerine geri dönmeleri olduğunu belirterek, "Özellikle İngiltere misafirleri çok çok önemli. Biliyorsunuz 2016 krizinde İngiltere, İngiliz turistler Türkiye’ye desteklerini eksiltmemişler ve çok yoğun bir şekilde gelmeye devam etmişlerdi. O yüzden turizmcilerimizin, özellikle İngiliz misafirler konusunda aynı hassasiyeti göstermeleri gerekiyor" dedi.

'ACİL KREDİ ÇALIŞMASI HAZIRLIYORUZ'

Bakan Ersoy, otellere gerekli uyarıları yaptıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"22 Eylül dâhil giriş yapmış olan Thomas Cook’un İngiliz misafirleri, zaten konaklama ödemeleri ATOL garantisi altında. Bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemesi gerekiyor. Bu kurala uymayanlar konusunda biz yasal soruşturma da, takibat da yapacağımızı bugün belirttik. Önemli olan ilk etapta Türkiye’de konaklayan misafirlerin en hızlı ve en huzurlu şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlamak olacak. İngiliz tur operatörünün burada çok yoğun bir şekilde bütçesi vardı. Otellerin de yoğun alacakları var. Gece yarısı biz bir telekonferans yaptık Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile. Kendisi Perşembe günü Türkiye’ye dönüş yapıyor, Perşembe gününe kadar da zaten Thomas Cook’un global çaptaki operasyonlarının durum netleşmiş olacak. Bu bağlamda operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırlıyoruz. Çok kısa bir sürede de hayata geçirip sektörün kullanımına açacağız. Şu andaki gelişme bu ve çok da büyük bir aksaklık yaşanmadı."

'BUNDAN SONRA MÜNFERİT TANITIMA AĞIRLIK VERECEĞİZ'

Bu akşam Antalya’ya giderek, oradaki bölge otelcilerini ve sivil toplum başkanları ile bir araya geleceklerini dile getiren Bakan Ersoy, kontrollü şekilde yolcu tahliyesi yapıldığını, önümüzdeki sezonda da diğer firmalar tarafından yerinin doldurulabileceğini kaydetti. Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını yasalaştırıp, kurarken bu tehlikeyi de her seferinde ben vurgulamıştım. Global tur operatörlerinin mali ve finans yapılarındaki risklerden dolayı, özellikle Türkiye de ağırlıklı tur operatörleri paketleriyle satılan bir ürün olduğu için, bizim Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte münferit tanıtıma ağırlık vermemiz gerektiğini ve tanıtımı bu şekilde yoğunlaştırıp, paket tur dışında gelen turistlerin ağırlığını artırmamız gerektiğini özellikle belirtmiştim. Bu tatsız gerçekleşen olayda da bu maalesef bir kere daha su yüzüne çıkmış oldu. Bundan sonra Türkiye tanıtımlarında münferit tanıtıma ağırlık vererek, bir yıldır hazırladığımız plan doğrultusunda münferit seyahatleri ve tarifeli sefer sayılarını da artırarak arz güvenliğini yavaş yavaş sağlamaya başlayacağız. Biz Türkiye olarak, bütün çalışmalarımızı ve alt yapılarımızı tamamladık. Zaten 27 Eylül’de açıklayacağımız ‘2023 Stratejileri’nde de ağırlıklı olarak bunlara yer veriyoruz. Şu anda süreci takip ediyoruz. Antalya’dan da takip etmeye ben devam edeceğim. İnşallah bir hafta içinde her şey netleşir diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

'KREDİNİN ŞARTLARINI SEKTÖRLE DE KONUŞACAĞIZ'

Bakan Ersoy, kullandırılması planlanan kredinin ne kadar olacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Çok büyük bir rakam çıkacağını sanmıyorum. Toplamda 50 milyon Euro civarında olur diye düşünüyorum. Elbette hesaplayacağız. Şartlarının, kullanım şekillerinin nasıl olacağını sektörle de konuşacağız. Daha sonra Maliye Bakanlığımız ile de durumu değerlendirip netleştireceğiz. Çünkü herkes kullanacak diye bir şey yok. Birçok otel grubu zaten sadece Thomas Cook endeksli çalışmadığı için onlar kendi içlerinde rahatlıkla çeviriyorlar. Bir de belirli sınırlamalar koyacağız tabii. Ama bu hafta içinde hepsi netleşir diye düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI