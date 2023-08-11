Bakan Fidan'a Yunan mevkidaşı Yerapetritis'ten çok konuşulacak sözler! "Kolay bir iş değil" mesajı dikkat çekti

Bakan Fidan gibi son seçimlerin ardından dışişleri bakanı olarak göreve başlayan Yorgo Yerapetritis'in Fidan ve Türkiye ile ilişkiler hakkındaki sözleri Yunan basınında yankı uyandırdı. Yerapetritis, devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamalarda tarihi fırsat vurgusu yaptı, Ege ve Doğu Akdeniz'i işaret etti.

"BU KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Yerapetritis, özellikle Hakan Fidan ile çok iyi düzeyde kişisel ilişki kurduklarını belirterek "Bu ilişki sayesinde bazı meseleleri sert söylemlere veya gerginliklere yol açmadan hallettik. Türkiye ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil" diye konuştu.

"EGE VE AKDENİZ SÜKUNETİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR MAHALLE OLMALI"

Öte yandan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin son dönemine dikkat çeken Yerapetritis "Aramızda karmaşık farklılıklar var ancak tarihi fırsatı da değerlendirmeliyiz. Hedefimiz Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda yaşanan sakin dönemin uzun ömürlü olmasıdır. Ege ve Doğu Akdeniz'in sükunetin hüküm sürdüğü bir mahalle olmasını arzuluyoruz" mesajını verdi.

FİDAN'A İNGİLİZ MEVKİDAŞINDAN TEBRİK: FAZLASIYLA HAK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi Fidan'a “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı” vermişti. Fidan'ı ilk kutlayanlardan biri ise MI6 Başkanı Richard Moore oldu. Moore sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tebrik ederim Sayın Bakan, sevgili dostum Hakan Bey. Fazlasıyla hak edilmiş” dedi.