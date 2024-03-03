Bakan Fidan 'ifşa edildi' diyerek tepkisini dile getirdi! Gazze'de ateşkes için arabucular devrede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma gerçekleştirip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan'ın Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.
"FORUM ESNASINDA İFŞA EDİLDİ"
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ARABULUCULAR DEVREDE
- Gazze'de arabulucular aracılığıyla ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Ramazan ayından önce ateşkes olması için büyük çaba var.
Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var, bunu destekliyoruz.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
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- yüzyılın ortasında Avrupa'nın merkezindeki koca bir ülkenin altyapısının ve üst yapısının imha olması, 500 bin insanın ölmesi veya yaralanması, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. İşgali tanımak söz konusu değil ama ateşkesi konuşmanın zamanı geldi. Rusya da Ukrayna da savaşa ilişkin limitini zorladı.
FİDAN, ABD'YE GİDİYOR
- Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Çeşitli konularda ilişkilerin muhasebesini yapacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır