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  4. Bakan Fidan 'ifşa edildi' diyerek tepkisini dile getirdi! Gazze'de ateşkes için arabucular devrede

Bakan Fidan 'ifşa edildi' diyerek tepkisini dile getirdi! Gazze'de ateşkes için arabucular devrede

03.03.2024 13:02
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Gazze'de ateşkes için çabalar yoğunlaşırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan anlaşmanın Ramazan ayı öncesinde sağlanmasına ilişkin bir mesaj geldi. Fidan ayrıca Gazze konusunda tek taraflı adım atılması gerektiğinin dile getirildiğini belirtip "Bunu destekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan 'ifşa edildi' diyerek tepkisini dile getirdi! Gazze'de ateşkes için arabucular devrede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma gerçekleştirip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan'ın Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.

"FORUM ESNASINDA İFŞA EDİLDİ"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı. Foruma 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özel yönetim başkanı ile 52 dışişleri bakanı katıldı.

  • Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ARABULUCULAR DEVREDE

  • Gazze'de arabulucular aracılığıyla ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Ramazan ayından önce ateşkes olması için büyük çaba var.
    Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var, bunu destekliyoruz.

AA-20231014-32406929-32406928-ISRAIL_GAZZE_SINIRINA_YIGINAK_YAPMAYA_DEVAM_EDIYOR

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

    1. yüzyılın ortasında Avrupa'nın merkezindeki koca bir ülkenin altyapısının ve üst yapısının imha olması, 500 bin insanın ölmesi veya yaralanması, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. İşgali tanımak söz konusu değil ama ateşkesi konuşmanın zamanı geldi. Rusya da Ukrayna da savaşa ilişkin limitini zorladı.

FİDAN, ABD'YE GİDİYOR

  • Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Çeşitli konularda ilişkilerin muhasebesini yapacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Gazze savaş
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