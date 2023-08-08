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Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

08.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile Karadeniz tahıl girişimi konuları ele alındı.

(DHA)

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