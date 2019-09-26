Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz (2)

Bakan Gül, “Gençler spordan sakın kopmayın. Gelecek gençlerin elinde şekillenecek. Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 200 bin kişi milyarlarca kişinin geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye’de çocuklar ölüm döşeğinde. Bizler adaletin yanında olacağız. İnşallah Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde şekillenecek. Yaz spor okullarında çok güzel eğitimler yapılmış, bundan dolayı bakanlığımıza tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor sadece yaz sporlarında yapılan bir etkinlik değildir. 12 ay boyunca spor alanlarında sizleri görmek istiyoruz. Etrafınızda kötü alışkanlıklara sahip olanlar olabilir ama sizle sporla iyi alışkanlıklar edineceksiniz. Bu çalışmalara sizlerin de verdiği gayret çok önemli” diye konuştu.

Programda konuşan Bakan Gül, dünyada küresel adaletsizlik olduğunu bu adaletsizliğe de karşı duran bir lider olduğunu söyledi.

KASAPOĞLU: ‘ÇOCUKLARI ÇELERİN ELLERİNE DÜŞÜRMEYECEĞİZ’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem de yapılan spor etkinlikleri ile gençleri ve çocukları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi. Daha fazla çalışıp gençleri şebeke ve çetelerin ellerine düşürmeyeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Yüzme havuzundan spor salonlarına kadar her alandaki tesislerin, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bizler sizleri kötü şebekelerin ve çetelerin eline düşürmemek için çabalıyoruz. İnşallah sizler o kötü şebekelerin ellerine düşmeyeceksiniz. Bizler her daim sizin yanınızda ve sizin hizmetinizde olacağız. Gaziantep gençleriyle, kadınlarıyla tüm yönleriyle bizim gözümüzde olan bir şehir. Gaziantep’te çok yakın zamanda pek çok branşta uluslararası şampiyonaları düzenleyebiliriz. Bütün uluslararası müsabakalarda şampiyonların Gaziantep’te çıkacağına inanıyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte yapılan spor çalışmaları hakkında bilgi vererek, spor tesisi sayılarının arttıracaklarını ifade etti.

Törende Gençlik Merkezi öğrencilerinin oditoryum, halk oyunları ve jimnastik gösterileri beğeni ile izlendi. Konuşmaların ve gösterilerin ardından Bakan Kasapoğlu’na hemşerilik beratı verildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

