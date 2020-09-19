Bakan Gül'den Halil Sezai açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında 67 yaşındaki komşusuna şiddet uygulaması nedeniyle tutuklanan Halil Sezai ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül şunları ifade etti:

'BU BİR VANDALLIKTIR'

Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

"SAVCI HAKKINDA 'SERBEST BIRAKTI' İFADELERİ DOĞRU DEĞİL"

"Görüntü savcıdan önce sosyal medyaya düşüyor. Savcı olay ortaya çıkınca kolluk kuvvetlerine tüm delillerin toplanmasını talimat verir. Önüne gelen delillere göre de karar verir. Görüntüler önüne gelmemiş, doktordan da basit yaralama raporu olunca Halil Sezai serbest kalmış. Ama daha sonra görüntüler ortaya çıkınca, tutuklama kararı gelmiş. Savcı hakkında 'serbest bıraktı' ifadeleri doğru değil."

