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Bakan Gül: "Öcalan avukatlarıyla 22 Mayıs’ta bir kez daha görüştü, bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi ile ilgili, “Bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara’da bulunan basın yayın temsilcileriyle bir araya gelerek, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonları değerlendirdi.

Bakan Gül: "Öcalan avukatlarıyla 22 Mayıs’ta bir kez daha görüştü, bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi ile ilgili, “Bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara’da bulunan basın yayın temsilcileriyle bir araya gelerek, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonları değerlendirdi. Çözüm sürecinin İstanbul seçimleriyle alakası olmadığını söyleyen Gül, af konusunun da Meclisin takdirinde olduğunu, süreli nafaka konusunda Adalet Bakanlığının çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme kısıtlamasını Ağır Ceza Mahkemesinin kaldırdığını hatırlatan Gül, “Öcalan avukatlarıyla 22 Mayıs’ta bir kez daha görüştü. Bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil. Daha önce de bir görüşme yapıldı” ifadelerini kullandı.
Cinsel istismardan dolayı ceza alan vatandaşlarla ilgili af konusunun gündemde olup olmadığı sorusu üzerine Gül, “Bu konuları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 30 Mayıs’ta yapacağı açıklamadan sonra konuşalım. Afla alakalı konu ile infazla ilgili düzenlemeler farklı, artık konu Meclisin takdirinde. Ne şekilde olur bilemiyorum, şu anda Meclisin gündeminde bildiğimiz bir teklif yok” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka adil değil”
Süresiz nafaka hakkında da konuşan Adalet Bakanı Gül, konunun adil olmadığını söyleyerek, “Süresiz nafaka gerçekten adil değil. En makul düzenleme çıkacak diye düşünüyorum, çalışma tamamlanmak üzere. Objektif kriterlerle hakkaniyetli düzenleme şart. Taraflardan birine mağduriyet uygulanmamalı. Avrupa’daki örnekleri inceledik, bazılarını süre var, bazıları süresiz. Bu konu hakimlerin takdirine bırakılmış. Süresiz nafaka düzenlemesinde alt üst sınır ve nafaka bağlama kriterleriyle ilgili çalışıyoruz. Boşanma davası ne kadar uzarsa taraflar o kadar örseleniyor. Boşanarak taraflar kısa sürede kopmak istiyor ancak aralarında ölene kadar irtibat sürüyor. Bu konu kadına yönelik şiddetle de ilgili. İstatistikler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle kadının örselenmeyeceği ve iki tarafta da mağduriyete yol açmayacak bir teklif hazırlayacağız. Boşanmalarda arabuluculuk konusu da var, tartışılıyor. Nafaka çalışması hemen hemen tamamlandı. Bakanlığımız hazırlığını bitirmek üzere” açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Ankara’da bulunan gazete ve televizyon kanallarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan da yer aldı.

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