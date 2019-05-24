Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi ile ilgili, “Bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara’da bulunan basın yayın temsilcileriyle bir araya gelerek, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonları değerlendirdi. Çözüm sürecinin İstanbul seçimleriyle alakası olmadığını söyleyen Gül, af konusunun da Meclisin takdirinde olduğunu, süreli nafaka konusunda Adalet Bakanlığının çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme kısıtlamasını Ağır Ceza Mahkemesinin kaldırdığını hatırlatan Gül, “Öcalan avukatlarıyla 22 Mayıs’ta bir kez daha görüştü. Bu konuyu İstanbul seçimleri ile bağdaştırmak doğru değil. Daha önce de bir görüşme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Cinsel istismardan dolayı ceza alan vatandaşlarla ilgili af konusunun gündemde olup olmadığı sorusu üzerine Gül, “Bu konuları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 30 Mayıs’ta yapacağı açıklamadan sonra konuşalım. Afla alakalı konu ile infazla ilgili düzenlemeler farklı, artık konu Meclisin takdirinde. Ne şekilde olur bilemiyorum, şu anda Meclisin gündeminde bildiğimiz bir teklif yok” şeklinde konuştu.