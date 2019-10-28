Bakan Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu topraklarına 96 yıl önce vatan, istiklal, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vuran milletin yönetimini "milli irade" üzerine bina ettiğini belirten Gül, "Milletimiz, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, aziz milletin istiklal ve istikbali tehlikeye düşürecek hiçbir ihanete, girişime yol ve geçit vermeyeceğini tarihte olduğu gibi 15 Temmuz'da da gösterdiğini ifade etti.

Yine sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile darbe vurulduğunu, Türkiye, millet ve bölgenin barışı için önemli sonuçlar alındığını vurgulayan Gül, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir darbe teşebbüsü veya terör faaliyeti asla hedefine ulaşamayacaktır. Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.