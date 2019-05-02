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Bakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül,  3 gün önce Aksaray'da boşanma davasında avukatlığını yaptığı kadının eski eşi Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin'in (47) evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyareti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, 3 gün önce Aksaray'da boşanma davasında avukatlığını yaptığı kadının eski eşi Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin'in (47) evine taziye ziyaretinde bulundu.
Yeşiltepe beldesinde oturan çiftçi Abdurrahman Düzgün, geçen Pazartesi günü 6 ay önce ayrıldığı eşine boşanma davasında avukatlık yapan İbrahim Ergin'in ofisine gitti. Düzgün, Ergin'in hemşehrisi olduğunu söyleyerek odasına girdi. Burada İbrahim Ergin'e tabancayla 5 el ateş eden Abdurrahman Düzgün, odadan çıktıktan sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Ergin olay yerinde, Düzgün de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül öldürülen avukat İbrahim Ergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül'e taziye ziyaretinde Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve yetkililer eşlik etti. Avukat Ergin'in Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulunan Gül, evin önünde kurulan taziye çadırında avukatın eşi Aysel, babası Mehmet, kardeşi Hacı, annesi Raziye Ergin ve çocukları ile görüşerek başsağlığı diledi. Taziye çadırında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
‘AVUKAT; HAKKIN, HUKUKUN VE ADALETİN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR’
Taziye ziyaretinden sonra Aksaray Adliyesi'ne geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, silahlı saldırıda öldürülen avukat İbrahim Ergin'in adının Aksaray Adliyesi'ndeki konferans salonuna verileceğini belirtti. Bakan Gül, “Avukat, mesleğini icra ederken, hakkın, hukukun adaletin tesisi için çalışıyor. Yargının bu anlamda temel unsuru olan savunma hakkını ifa ediyor. Adliyede ismi burada konferans salonunda yaşamış olur. Avukatlara yönelik, bu tür saldırıları, bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek istemiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Avukatlarımız da, tüm mesleklerini ifa eden herkes gibi kendi mesleğini özgürce ifa ederler.” diye konuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i belediye binasında ziyaret ettikten sonra Aksaray’dan ayrıldı.

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Bakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyaretiBakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyaretiBakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyaretiBakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyareti

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