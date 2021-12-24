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Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim

24.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı Korumalı TL Mevduat Sisteminin dövizi düşürdüğüne değinince Bakan Karaismailoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim” karşılığını verdi.

Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim

Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu şeref defterini imzalayarak valilik makam odasına geçti. Vali Gürel’den çalışmalar hakkında bilgi alan bakan daha sonra kentin trafik sorununu çözecek olan KARDEMİR Kavşağı projesinin güzergahını inceledi.

"ERDOĞAN'A GÜVENECEKSİN"

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, Safranbolu ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bir esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.

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Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret eden ve kahve müzesini gezen Bakan Karaismailoğlu kentten ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bakanlığa bağlı kurum müdürleri de eşlik etti. (İHA)

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Karabük Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu

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