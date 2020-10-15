Bakan Karaismailoğlu mobil uygulama "Uçuş Rehberim"in tanıtımında konuştu

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın tanıtımı için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törendeki konuşmasında altyapı ve haberleşmenin güçlü ekonominin kalbi olduğu inancıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkenin bir bütün olarak kalkınması ve her noktasında sosyal ve ekonomik canlılığın sağlanmasının çağdaş, yenilikçi ve teknoloji temelli bir ulaştırma ve altyapı yaklaşımından geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yaklaşımın, bölgemizde bir lojistik süper güç olma hedeflerimizi desteklemesi, ülke içinde ve bölgemizde mobiliteyi artırması yani yolcu, yük ve data taşımacılığında kesintisiz, hızlı ve verimli bir şekilde hizmet etmesi önemli. Bütün bunlar olurken, kendi teknolojimizi üreterek, yerli ve milli çözümlerle tüm ulaşım modlarında dijitalleşmek amacındayız." dedi.

Katma değerli seyahati, yolcu deneyimi olarak vatandaşlara sunmak hedefinin parçası olan "Uçuş Rehberim" projesinin bugün itibarıyla hizmete girdiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: