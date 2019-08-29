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BAKAN KASAPOĞLU, YURT BAŞVURULARI SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞINI SÖYLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İSTANBUL, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Vezneciler’deki Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yurt başvuru sonuçlarının internet sitesinde açıklandığını söyledi. "AN İTİBARİYLE DE BAŞVURU SONUÇLARIMIZI AÇIKLIYORUZ" Kredi Yurtlar Kurumu ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden bakan Kasapoğlu, “İnşallah bu akademik yılda tüm gençlerimizi bir aile şefkatiyle karşılayacağız. Onlara en güzel şekliyle hizmet edeceğiz. Onlar da bizi yarın başarılarıyla ülkemiz için, insanlık için gerçekleştirecekleri katkılarla en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizin gençliği duyarlılığı itibariyle, yarınlara yönelik güven itibariyle önem arz ediyor. Bu akademik yıl da yakın bir süreçte başlıyor. Bizler de bu vesileyle yurtlarımızdaki hazırlıkları tamamladık. Geçtiğimiz günlerde yurtlarla ilgili başvuruları aldık. An itibariyle de başvuru sonuçlarımızı açıklıyoruz. Tüm arkadaşlarıma hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu. YEDEK BAŞVURULAR Yurt başvurularında yedekte kalan öğrencilere de seslenen bakan Kasapoğlu, “Yedekte olan arkadaşlara da sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt yaptırmayan arkadaşlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün artırmak. Hiçbir gencimiz dışarda kalmayana kadar bu artırıma devam edeceğiz. Başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak bir şeklide bilgi havuzunda çalışması neticesinde değerlendirildi. Yurtlarımızla ilgili öncelik sırasına göre değerlendirme yapıldı. Sonuçlar internet adresimiz de an itibariyle mevcuttur. Ailelerine, ülkemiz gençlerine hoş geldiniz diyorum. Başarı temenni ediyorum. Zamanlarını çok iyi değerlendirsinler. Biz onlara çok güveniyoruz, çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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