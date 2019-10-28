Bakan Kasapoğlu'ndan Hasan Karlı için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı'nın eşini arayarak taziyede bulundu.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Kasapoğlu, Hasan Karlı için ayrıca bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kick Boks Milli Takım antrenörlerimizden Hasan Karlı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetler sunan merhum antrenörümüze Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan sporcumuz Merve Sağlam'a acil şifalar diliyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını bütün kalbimle temenni ediyorum."

