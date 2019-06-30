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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:15 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası karma takımlar finalinde Romanya'yı 4-0 yenerek namağlup şampiyon olan milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar finalinde altın madalya elde eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Judocularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılı sonuç bizleri gururlandırdı. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarıları gelecek adına kazanılacak daha büyük başarıların habercisi olarak görüyoruz. Genç judocularımızın ülkemiz adına daha nice başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu judo kutlama tebrik Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası

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