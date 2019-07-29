HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay
Çanakkale’de 43 mülteci yakalandıÇanakkale’de 43 mülteci yakalandı
Siyam ikizleri tercih yapamadıSiyam ikizleri tercih yapamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu muaythai tebrik

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.