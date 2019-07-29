Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum