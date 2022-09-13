HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kirişci açıkladı: Putin'den ricada bulunmamızı istediler! "Gazımızı kesmesinler"

Bakan Kirişci açıkladı: Putin'den ricada bulunmamızı istediler! "Gazımızı kesmesinler"

13.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ziyareti ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, Balkan ülkeleri liderlerinin kendilerinden, yaklaşan kış gününde akaryakıt ve gazlarda herhangi bir kesintiye gitmemeleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ricada bulunmalarını istediklerini söyledi.

Bakan Kirişci açıkladı: Putin'den ricada bulunmamızı istediler! "Gazımızı kesmesinler"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Duatepe’nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenen “Sakarya Zaferi’nin 101. Yılı Kutlama Programı”na katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğunu ifade eden Bakan Kirişci, Sakarya Meydan Muharebesi’nin, pek çok yönüyle ve çok önemli sonuçlarıyla tarihte yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna vurgu yaptı. Bakan Kirişci'nin konuşmasındaki Balkan ülkeleri ile Putin ve Aliyev detayı da dikkat çekti. Bakan Kirişci, “Balkan ülkeleri liderleri ‘Lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’ dediler” açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

"283 BİN 148 METREKARELİK ALANI TARAYARAK BİLİMSEL VERİLER EŞLİĞİNDE YAKLAŞIK 153 ŞEHİTLİK VE 4 BİN KAYIP ŞEHİDİMİZİN İZLERİNE ULAŞTIK"

Açıklamasında “Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız” diyen Bakan Kirişci, Türkiye’nin global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıldığını belirterek, “2023 ile başlayan dönem Türkiye yüzyılıdır. Türkiye’nin sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz. 2053 hedeflerimize doğru, sağlam ve güçlü adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda yakaladığımız ivmeyle ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız” diye konuştu.

etiç

Duatepe’nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015’te "milli park" statüsü ile koruma altına alındığını anlatan Kirişci, alan hakkında şu bilgileri verdi:

“Burada, Bakanlığımız tarafından tarihi dokuyu en iyi şekilde yansıtan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’mızda 2014 yılından itibaren milli park arazi etüt çalışmaları ile olası kayıp şehitlikleri tespit ettik. Jeoradar sistem ile 283 bin 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4 bin kayıp şehidimizin izlerine ulaştık. Bu alanların bir kısmında, şehitlerimizin aziz hatıralarına uygun anıtsal şehitlikler yaptık. Sakarya 12. Grup Şehitliği, Mangal Dağı Şehitliği, Eskipolatlı Şehitliği, Kışlahastanesi Şehitliği, İkiztepeler Şehitliği, Evliyafakı Şehitliği tespiti yapılıp ihya edilen anıtsal şehitliklerimizdir. Ayrıca yine arazi çalışmaları ile 121 kilometrelik siper ve mevzi hattı tespit edilip sayısal hale getirilmiştir.”

Polatlı Kartaltepe ve Haymana Mangal Dağı bölümünde, Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki şehit sayısı kadar, yani 5 bin 713 fidan dikilerek 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulduğunu dile getiren Bakan Kirişci, Yunanistan’ın son dönemdeki kışkırtmalarına yönelik, “Geçmişte, 100 yıl önce başka ülkelerin tahrikiyle bir hadsizliğe kendini sürükleyen Yunanistan’ı son dönemde bunu tekrar ettiğini ve bu tekrarının da bedelinin hadsizliği devam edecek olur ise ağır olacağını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” cümlelerine yer verdi.

thumbs_b_c_03e119870bb9aff4938b68d64eb7dfc1

"'GAZIMIZI KESMESİNLER' DİYE RİCADA BULUNMAMIZI İSTEDİLER"

Kendisinin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ziyaretine ilişkin anekdotlar da paylaşan Kirişci, Balkanlardaki ülke liderlerinin Türkiye’den beklentilerini şöyle ifade etti:

“Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan’da bulunduk. Her üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, ‘Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi’nde olacaksınız. Orada lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 6 kişi hayatını kaybettiSon dakika: Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 6 kişi hayatını kaybetti
'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı
Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdırKaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vahit Kirişci İlham Aliyev Vladimir Putin doğal gaz balkan ülkeleri

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

İlginizi Çekebilir

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.