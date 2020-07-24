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  4. Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

VAKALARIN YÜZDE 46'SI İSTANBUL'DA

Bakan diğer paylaşımında ise, "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerini kullandı


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