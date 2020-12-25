Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.

BURSA: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e düştü.

HATAY: Yatak doluluk oranı yüzde 54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86.

ADANA: Yatak doluluk oranı yüzde 62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen yüzde 78."

