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  4. Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

25.12.2020 23:58 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay, Adana'da yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.

BURSA: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e düştü.

HATAY: Yatak doluluk oranı yüzde 54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86.

ADANA: Yatak doluluk oranı yüzde 62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen yüzde 78."

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