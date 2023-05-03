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  4. Bakan Koca baba ocağı Kulu'da vatandaşlara seslendi! Babasının duygu dolu anları sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Koca baba ocağı Kulu'da vatandaşlara seslendi! Babasının duygu dolu anları sosyal medyaya damga vurdu

03.05.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seçim çalışmaları kapsamında memleketi Konya'nın Kulu ilçesine gitti. Yoğun ilgi gören Bakan Koca, konuşma yapacağı alana giderken kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı. Koca, ilçesine fen lisesi müjdesi verirken izleyicilerin içinde yer alan babasının duygu dolu anları sosyal medyada gündem oldu.

Seçimlere 11 gün kala siyasilerin çalışmaları hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni dönemde milletvekili adayı olmadığını ancak var gücüyle çalışacağını belirtmişti. Seçim çalışmaları kapsamında baba ocağı Konya'ya giden Bakan Koca, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"BAKKAL ÇIRAKLIĞI YAPARAK BUGÜNLERE GELDİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde, "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık, Allah da nasip etmesin" dedi.

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Bakan Koca hemşehrilerinin yoğun ilgisinden dolayı zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Konuşma yapmak için sahneye çıkan Koca şu ifadeleri kullandı:

"14 yaşında yani ortaokulu bitirdiğim zaman eğitim için Bursa'ya gittim. Kiminle gittim, Kulu'da şu an Türkiye'nin ilk 50 bilim adamı içine giren Prof. Dr. Özcan Erel kardeşimin yanına gittim. O kardeşim de buranın evladı. Ağabeyleri de dahil olmak üzere her biri şu an akademisyen. O dönem bizim bu şartlarda okuma imkanımız yoktu. Zeki olan evlatlarımızın çok olduğunu biliyoruz. Onun için Kulu'ya bir fen lisesi açılması gerektiğini düşündüm. Bunu Milli Eğitim Bakanımızla da görüşeceğim."

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BABASININ DUYGU DOLU ANLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Bakan Koca konuşmasını yaparken dinleyiciler arasında yer alan babası duygu dolu anlar yaşadı. İlçesine fen lisesi müjdesi veren Bakan evladını dinleyen babanın o anları sosyal medyada büyük ilgili gördü.


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