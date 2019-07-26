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Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor.

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Nabız sistemiyle ilgili önemli bilgiler verdi. 12 milyon kullanıcıya ulaşan sistem için Koca, yeni uygulamaların devreye gireceğini söyledi:

"TELEFONLARA ANLIK BİLDİRİMLER"

"Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak"

ORGAN BAĞIŞINDA ÖNEMLİ ROL

"12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğu e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimler sonucu 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti"

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca e-nabız e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

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