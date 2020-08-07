Bakan Koca'dan 4 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİK"

Koca yaptığı paylaşımda, “SAMSUN, SAKARYA, SİVAS VE KOCAELİ valileriyle İl Değerlendirme Toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Valilerle İl Sağlık Müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sn. Yerali Tugzhanov, Sağlık Bakanı Sn. Alexy Tsoy ile bakanlığımızı ziyaret etti. Kazakistan’a yaptığımız yardımlardan dolayı ülkemize teşekkür edilen görüşmede, COVID-19’a karşı mücadele, sağlık alanında işbirliği konuları ele alındı. pic.twitter.com/KXiz3P9jsX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020



