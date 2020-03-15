Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Umre'den dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Umre'den yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS VAKASI 6'YA ÇIKTI

Bakan Koca'nın açıklamasında belirttiği kişi ile birlikte Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020



