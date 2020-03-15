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Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Umre'den dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 23:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama geldi. Bakan Koca Umre'den dönen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Bakan Koca, "Umre'den yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Umre'den dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Umre'den yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS VAKASI 6'YA ÇIKTI

Bakan Koca'nın açıklamasında belirttiği kişi ile birlikte Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.


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