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Bakan Koca'dan Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili paylaşım

09.07.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum." dedi.

Bakan Koca'dan Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım." ifadelerini kullandı.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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