Bakan Koca'dan Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım." ifadelerini kullandı.

Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım. pic.twitter.com/wtmHpDYHW2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021



