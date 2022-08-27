HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: 4 sayılı gün çabuk geçer

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: 4 sayılı gün çabuk geçer

27.08.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "4 sayılı gün çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: 4 sayılı gün çabuk geçer

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

415af7b559897893e16db13905a46cbb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'
İstanbul'da kabus! Araçlar yollarda mahsur kaldıİstanbul'da kabus! Araçlar yollarda mahsur kaldı
Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca sağlık çalışanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Alexander Sörloth geri dönüyor!

Alexander Sörloth geri dönüyor!

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Fiyatını duyan koştu! "Fabrikada bile yok"

Fiyatını duyan koştu! "Fabrikada bile yok"

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattılar

Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattılar

İlginizi Çekebilir

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.