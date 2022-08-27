Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: 4 sayılı gün çabuk geçer

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "4 sayılı gün çabuk geçer." ifadelerini kullandı.
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