Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım: 4 sayılı gün çabuk geçer

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı:





