Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs ile ilgili yaptığı yeni paylaşımda ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' ifadelerini kullandı.

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020



