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Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu paylaştığı bir video ile andı.

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu andı. Bakan Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1998’de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.


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