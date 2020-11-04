Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

COVID-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak.