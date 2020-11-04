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  4. Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!

Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 20:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde koronavirüse yakalananların sayısının arttığını belirtti ve vatandaşları uyardı.

Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

COVID-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak.

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