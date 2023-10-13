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Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktor' iddialarına yalanlama: Tek hekim bile...

13.10.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye vatandaşı olmayan doktorların ülkede hekimlik yaptığı iddialarını, “Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor” diyerek yalanladı.

Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktor' iddialarına yalanlama: Tek hekim bile...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede hekimlik yapanların Türkiye vatandaşı olması gerektiğine vurgu yaptı.

BAKAN KOCA'DAN NET AÇIKLAMA

Yabancı uyruklu bir kişinin hekimlik yaptığı iddialarının dayanıksız olduğunu belirten Bakan Koca, “Adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021’te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021’de ise diploması tescil edilmiştir. 100. dönem DHY listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor” ifadelerine yer verdi.

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Doktor Fahrettin Koca

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