Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktor' iddialarına yalanlama: Tek hekim bile...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede hekimlik yapanların Türkiye vatandaşı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye’de hekimlik yapmanın şartlarından biri de, söz konusu kişinin vatandaşımız olmasıdır. Aksi mümkün değildir. İddialar yanlıştır, sorumluluktan uzaktır.



Sosyal medyada, vatandaşımız olmayan bir kişinin ülkemizde hekimlik yaptığını ileri süren veya buna benzer başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2023

BAKAN KOCA'DAN NET AÇIKLAMA

Yabancı uyruklu bir kişinin hekimlik yaptığı iddialarının dayanıksız olduğunu belirten Bakan Koca, “Adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021’te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021’de ise diploması tescil edilmiştir. 100. dönem DHY listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor” ifadelerine yer verdi.

