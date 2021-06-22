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  4. Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

22.06.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."

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Fahrettin Koca

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