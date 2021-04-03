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  4. Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

03.04.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir." dedi.

Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür" dedi.


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