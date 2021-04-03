Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür" dedi.

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021



