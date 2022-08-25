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  4. Bakan Koca, "Gözümüz aydın demeye az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Gözümüz aydın demeye az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

25.08.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının beklediği haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile çalışanların, taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacağı ifade edildi.

Bakan Koca, "Gözümüz aydın demeye az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AİLE HEKİMLERİNE TEŞVİK ÖDEMESİ

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

ASM ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı merkezi çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

YENİ PAYLAŞIM: HAYIRLI OLSUN

Bakan Koca, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun"

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Fahrettin Koca Aile Sağlığı Merkezi
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