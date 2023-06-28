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Bakan Koca Hatay'da! '40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak'

28.06.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı namazını Hatay’ın Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii’nde kıldı. Bakan Koca, Hatay'da hastanelerin hizmete alınmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamasının devamında Bakan Koca, "Bu hastanelerimizin devreye girmesiyle Hatay’ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak" dedi.

Bakan Koca Hatay'da! '40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı namazını Hatay’ın Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii’nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Koca, ardından açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşların ve tüm milletin Kurban Bayramı’nı kutlayan Bakan Koca, Hatay’ın sorunlarının büyük olduğunu, ilk süreçte yaşam şartlarını düzenlemek, tarihi dokuları ve kültürel yapısıyla korunarak Hatay’ı yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

"40 YILLIK SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

Defne Hastanesi’nin kısa sürede hizmete açıldığını belirten Bakan Koca, “İskenderun’da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki haftalarda hizmete hazır hale getirmiş olacağız. İskenderun’da 2 ay önce 600 yataklı hastanenin ihalesi ve yer tespiti yapılmıştır. O hastanemizin inşaatı başladı. Antakya ilçesinde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de inşaatı hızla devam ediyor. 2 ay içerisinde 400 yataklı hastanemiz de bütün birimleriyle birlikte devrede olmuş olacak. Hatay Şehir Hastanesi’nin ise planı devam ediyor. 2 ay içerisinde plan bitmiş olacak. Bin yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılarak Gülderen bölgesinde hızla inşaatına başlanacak. Bu hastanelerimizin devreye girmesiyle Hatay’ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” dedi.

"HATAY’IMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hatay’ın külterel dokusunun korunacağını ve tarihi Ulu Cami, Habibi Neccar Cami ve Meclis Binası da dahil olmak üzere planlamanın yapıldığını belirterek, “Restorasyon ve inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız. Özellikle Hatay’la yakından ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretime devam edeceğim. Özellikle bu süreçte Hatay’da büyük olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını bilelim. Kederli geçirdiğimiz ikinci bayramımız. Kederli geçirmemizin nedeni kayıplarımızın çok olması. Allah hepimize sabırlar versin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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