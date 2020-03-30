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  4. Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun."


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